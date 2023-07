Ni preljuba, ni alkohol, već nešto mnogo gore: Ovo je razlog razvoda Sofije Vergare i Džoa Manganijela

Vijest o razvodu jednog od najljepših parova na svijetu Džo Manganijelo (Joe Manganiello) i njegove supruge Sofije Vergare potresla je čitav svet.



Krah braka

Danima unazad raspravljalo se od razlozima razvoda, a sada se konačno saznalo šta je doveo do kraha njihovog braka.

Po saznanjima Page Six, Džo Manganijelo je odlučio da prekine svoj sedmogodišnji brak sa Sofijom Vergarom jer se nisu slagali o temi djece.

Blizak izvor zvijezdi „Prave krvi“ kaže da je glumac oduvijek želio biti tata i da su ta osjećanja samo pojačana posljednjih godina.

Pomalo ostaje nejasno šta se dogodilo od novembra 2015. godine, kada je i Vergara bila otvorena po tom pitanju. U to vrijeme, ona nije isticala da ne želi da ima djecu sa Džoom i sada je zbog toga par zapao u krizu koja će se završiti razvodom.

Ima sina

Zvijezda „Moderne porodice“ već́ je mama 31-godišnjeg sina Manola, kojeg ima sa bivšim mužem Džoom Gonzalesom.

Ona je također vodila dugu sudsku bitku oko starateljstva nad njena dva zamrznuta embriona sa njenim bivšim partnerom Nikom Loebom. Iako je sudija na kraju presudio u korist glumice u martu 2021., rečeno nam je da je to iskustvo možda utjecalo na njen stav o tome da ima više djece.

Insajder je rekao da je upravo to razlog za razlaz, napominjući da su "nepomirljive razlike" koje je Manganijelo naveo u svojoj molbi za razvod koju je podnio u srijedu tačne.

Uprkos izvještajima u kojima se tvrdi da je to što se glumica često opija negativno utjecala na brak, izvor ne vjeruje da je to dovelo do kraha njihovog braka.

Čiste finansije

Advokat za razvode visokog profila Frederik Sigel (Frederic J. Siegel) koji ne zastupa nijednu stranu i nema nikakve veze sa slučajem vjeruje da će dvojac vjerovatno imati čist finansijski prekid jer su potpisali predbračni ugovor prije vjenčanja.