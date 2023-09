Goga Sekulić: Kad obujem štikle, niko ne smije da mi priđe

Možete li konkretnije reći ko će biti saradnici na albumu?

- Nećemo još o tome, ali zna se da ja igram na „siguricu“, da su to već provjereni saradnici, velika imena. Vidjet ćemo, na kraju krajeva, šta će ko da ponudi, a možda se “otvore vrata”, pa da pružim priliku i nekom od ovih mlađih repera, da mu dam šansu da sarađuje s Gogom Sekulić. Da se proslavi uz mene.

Možda to bude saradnja i s reperom Desingericom, za kojeg se pročulo tek kad je objavljeno kako udara djevojku iz publike patikom?



- Ne znam da li može da dođe do naše saradnje, ali meni je to simpatično što rade, ako njihova publika to dozvoljava, voli, onda, što da ne? Ali to je meni više neka fora, šala… Dečko je našao načina da skrene pažnju i svaka mu čast što je uspio u tome. Ja sam vidjela taj snimak, niti koga bije, niti maltretira i sve mi se čini da je to samo neka fora, zezanje, vjerovatno i dogovoreno.

Da li je teže danas postati popularan nego u vrijeme kada ste Vi počinjali?

- Ne. Danas je mnogo lakše, tim prije što se sve prihvata, a više je televizija, više portala, više muzičkih i producentskih kuća, društvenih mreža. Sve se promijenilo u odnosu na vrijeme kad sam počinjala. Tad nije bilo singlova, morali ste, da biste se predstavili i napravili uspjeh, da izdate album, da imate vrhunske saradnike i budete u ozbiljnoj izdavačkoj kući, a bile su možda dvije-tri takve… A danas izdaju singl i postaju zvijezde, izašli iz rijalitija i hoće sve… Čak iako ih je mnogo, za sve izgleda ima mjesta upravo zato što je mnogo medija i sve te programe treba popuniti. A, koliko je tu kvaliteta, to je diskutabilno…

Zaljubljena u sebe

Nemam ja ništa protiv nikoga, da se neko ne bi uvrijedio, iako tu, iskreno rečeno, ima svega i svačega, ali zaista im je lakše da naprave ime nego nama prije 15-20 godina, kada si u sebe i u to što želiš da radiš morao baš da uložiš i da se onda izboriš za svoje mjesto. Imali smo veliko poštovanje za sve starije kolege, postojali su neki red i uvažavanje od nas koji smo tada bili mlađi pa smo cijenili starije kolege i kolegice koji su iza sebe imali po 20 i više godina uspješne karijere.

Da li ste zaljubljeni?

-Trenutno, ne… Ustvari, zaljubljena sam u sebe i prvenstveno u svog sina.

Da li se muškarci i dalje plaše da Vam priđu?

- Ima u tome istine, ne smije niko da mi priđe, pa onda samo gledaju. Kad obujem štikle, pa imam dva metra, ko će da mi priđe.