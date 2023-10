Megan Markl iznenadila priznanjem: Ovo mi nije stvarno ime

U Tik Tok videu, koji je ubrzo postao viralan, novinarka je zabunom nazvala vojvotkinju od Sussexa imenom Rejčel (Rachel), referirajući se na njezinu poznatu ulogu Rachel Zane u seriji 'Suits'. Megan Mark (Meghan Markle) na to je odgovorila priznanjem koje je sve iznenadilo.



Mnoge poteškoće

- Moj pravo ime u stvarnom životu je Rachel. Nikada me nitko nije oslovljavao tako, ali moji su me roditelji nazvali Rachel Meghan Markle. To mi je uzrokovalo mnoge poteškoće s pravnim dokumentima tijekom mog života', izjavila je Meghan, na što je novinarka dodala da ju zasigurno zbog serije 'Suits' ime još više zbunjuje.



'Da, tačno. Dakle, zapravo ste me nazvali mojim prvim imenom', nasmijala se vojvotkinja pa se našalila s novinarkom koja je tvrdila da nije imala ovu informaciju.



Intrigantno priznanje

'Ma sigurno ste znali kada ste postavljali pitanje!', rekla je kroz smijeh Megan Markl.



Intrigira kako je ovo priznanje došlo baš u danima kada se puno govori o ponovnom snimanju serije 'Suits' te mogućnosti oživljavanja njene glumačke karijere ponovnim igranjem advokatice Rejčl Zejn (Rachel Zane), pa se postavlja pitanje koliko je sve bilo slučajno...