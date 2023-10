Suzana Mančić priznala: Kada mi je zavalio šljagu…

- Takva mi je sudbina bila, stalno gužva ispred gola. Kada sam bila jako mlada, zamišljala sam da li ću imati 100 muškaraca u svom životu. Ne vjerujem da sam ih imala baš 100, ali tata moj je našao taj blok, tu sam imala ispisanih sedam momaka. To su bile one prve simpatije. Kada je tata našao taj blok i kada mi je zavalio šljagu, više sam prestala da razmišljam o broju. Bila sam tinejdžerka tada, možda sam imala 14 godina najviše. U tu bilježnicu sam pisala samo ko mi se sviđao, šta je moglo da bude sa nekim kad sam imala 14 godina. Bio je poneki poljubac – rekla je Suzana.

- Zanimljivo je to što sam ja pobjegla sa svog prvog poljupca, uplašila sam se, a bila sam tako zaljubljena u tog momka. Sjećam se da je bio dan, jer nisam mogla da se viđam uveče, a on, visok, plav, lijep, malo stariji od mene i zagrlio me, a mi šetamo. Naginje se on ka meni, ja vidim da će da me poljubi i meni je samo kroz glavu prošlo šta će tata da mi kaže, samo sam pobjegla od dečka – izjavila je Suzana.