Dominik Livaković i njegova Helena postali roditelji: Trudnoću su čuvali u tajnosti

Helena i Dominik zajedno su od 2017., a vjenčali su se 2022. godine u crkvi Svete Stošije u njegovom rodnom Zadru. Mladence i njihove goste zabavljali su Petar Grašo i Saša Matić, a na popisu zvanica našli su se Luka Modrić, Šime Vrsaljko, Domagoj Vida i drugi nogometaši.

- Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak - otkrila je Helena jednom prilikom.