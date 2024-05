Dok se šire špekulacije o razvodu: Zašto Dženifer još nosi Benov presten

Nakon glasina da se Dženifer Lopez (Jennifer, 54) i Ben Aflek (Affleck) glumica i pjevačica snimljena je u Los Anđelesu prilikom dolaska u plesni studio. Pažnju fotografa privukao je jedan detalj - usred glasina o razvodu Lopez i dalje nosi vjenčani prsten.



Naime, kako piše "In Touch Weekly", glumcu je "prekipjelo" i odlučio je razvesti se od pjevačice, a navodno se već i iselio iz kuće koju dijele. Potvrdio im je to izvor blizak paru. "Gotovo je, razvest će se, a ovaj put Bena ne treba kriviti za to", tvrdi insajder.

Fanovi su ranije primijetili da par već sedmicama ne provodi vrijeme zajedno, dodaje TMZ. Glumac nije bio na Met Gali sa svojom suprugom 6. maja.