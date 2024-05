Prepucavanje Severine i svećenika don Lukača: "Šta je kraljica uradila"

Don Tomislav Lukač oglasio se na društvenim mrežama nakon što ga je Severina prozvala zbog ružnih riječi koje joj je uputio povodom njenog videa u kojem zagovara pobačaj.

Kako je objasnio u TikTok videu riječi za koje Severina navodi da su njegove uopće nije on napisao.

- Dragi moji pratitelji, stvarno mi nije cilj spuštati se na neku razinu i debatirat i vjerujem da ova stvar neće izaći u medije, ali stvarno mi je na srcu radi vas samih da saznate istinu o onome što je Severina danas napravila s mojim videom o pobačaju. Moj video o pobačaju je šeralo 197 ljudi. Među njima jedan čovjek je šerao video na svoj story i na svom storyju napisao pogrdne riječi prema Severini. I što je kraljica napravila? Znači ona je uzela taj njegov story, izrezala njegovo ime i prezime da se ne vidi i objavila to kao da je to moj story i kao da sam joj ja uputio riječi pogrde i usput me jako izvrijeđala. Meni je stvarno tužno kako se netko tko je toliko poznat i koji ima 1,4 milijuna pratitelja može spustiti na takvu razinu da koristi laž kako bi debatirao običnog svećenika - pita se Lukač.

Dodao je da ipak razumije.

- Jer kad ne posjeduješ istinu, nego laž, onda ta laž mora bit dovoljno glasna i nametnuta kako bi naivni ljudi povjerovali u to da je istina. A tebe, draga Severina koja si se krizmala upravo u župi u kojoj ja sada djelujem podsjećam da na koncerte nosiš onaj isti križ za koji mi se rugaš u svome storyju. I stvarno ne očekujem da ćeš mi se javno ispričati. Iako bi to bilo ne samo kršćanski, nego i ljudski. Ali molim te ispričaj se svoj djeci i mladima koji te prate jer si koristila laž kako bi prevladao tvoj stav o pobačaju. A vi dragi moji Hrvati odlučite hoćete li i dalje pratiti nekoga i vjerovati nekome koji koristi laž kako bi njegovo mišljenje prevladalo - rekao je Lukač.

U opisu videa piše: