Mirjana Karanović jasno i glasno o temi koja uzburka duhove: Žena ne mora da rađa djecu

Glumačka diva Mirjana Karanović (67) je poznata kao neko ko priča otvoreno o svom životu, ali i svim gorućim temama.

Sada je progovorila o temi koja uvijek uzburka duhove u regionu i odnosi se na žene, djecu i rađanje.



Nije imala sreće s muškarcima

Iako nije krila da joj je žao što se nije ostvarila u ulozi majke, u nekoliko navrata je isticala da nije željela da dijete gaji bez partnera, a da sreće s muškarcima kroz život nije imala.

- Meni se brak nije desio, samo neke velike ljubavi, iz njih nisu nastala djeca. Nikad nisam ispitivala zašto je tako. Ti ako se rodiš kao muškarac, nije tvoja uloga da u budućnosti budeš vođa, to nije strašno.

Ljudi moraju da presaberu da, bilo šta da odluče, to je njihovo pravo. Nisi ništa manje vrijedno ljudsko biće. Žena ne mora da rađa djecu. Mnoge ne mogu da imaju djecu, a mnoge i ne žele djecu, neke žele mnogo djece. Društvo bi tu trebalo da pomogne svima da ostvari svoje ciljeve.

To jeste neka vrsta dogovora, dosta je što samog sebe preispituješ, ne treba i drugi ljudi da te stavljaju na tapet - rekla je Mira.

Progovorila je i o samoj ljubavi.

Nije se doživljavala kao privlačnu djevojku

- To da se ti pitaš šta to zapravo znači, taj seksualni odnos, šta se to budi u tebi, kakvi su to leptirići u stomaku, da li je to ljubav ili žudnja. O tome nisam ni razmišljala tada, to nekako spajaš. Želiš da budeš sa nekim i misliš da je to ljubav. I danas mnogi mladi brkaju te stvari jer hormoni mnogo brzo rade - istakla je glumica u podkastu Tampon zona.

Prisjetila se kako su njeni roditelji govorili "čuvaj se".

- Imala sam sreću ili nesreću da moja najbolja drugarica zatrudni sa 16. godina. Bila sam prisutna kako je nju neki muškarac iskoristio. Kada se to njoj desilo, uhvatio me je strah, ali me to naravno nije odvratilo od mojih nastojanja da prestanem da budem djevica. Što se nije dugo dešavalo iz raznoraznih razloga - navela je ona.



Kako je rekla, sebe nikada nije doživljavala kao privlačnu djevojku, a ni muškarci je nisu na taj način gledali.

- Ideja drugih ljudi nije bila da sam trofej kao neke moje drugarice koje su jurili muškarci jer su bile lijepe. Nisam bila lijepa, imala sam bubuljice i groznu kosu, ali sam posmatrala svijet iz druge perspektive.

Kada mi se desila Petrija na drugoj godini Akademije, ostvario mi se san. Pomislila sam da ću igrati tetke i strine u provincijskim pozorištima, a onda su počeli da me zovu... - kazala je ona.

Mirjana Karanović je bila u vezi s 20 godina mlađim glumcem iz Sarajeva Erminom Bravom. Nakon raskida je uvijek o njemu govorila u superlativima.