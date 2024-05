Poruka na tri jezika: Pogledajte kako je Jelena Đoković čestitala rođendan Novaku

View this post on Instagram

- Happy birthday amore, Sretan rođendan blesavi, šašavi, neumorni tatice sa srcem velikim kao univerzum, nije što si naš, ali stvarno si najbolji. Volimo te - napisala je ona na Instagram objavi.

Njihova ljubav datira iz srednjoškolskih dana.

- Na prvi pogled me je osvojila osmijehom. Naravno, izgled uvijek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli prije nego što sam postigao velike uspjehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini sretnim - rekao je ranije Đoković.