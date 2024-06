Ben Aflek šokirao javnost: Na kćerkinoj maturskoj zabavi pojavio smrknut i s limenkom piva u ruci

Nove fotografije Bena Afleka (Affleck) zabrinule su fanove.



On se bez pratnje pojavio na maturskoj zabavi svoje kćerke. Na fotografijama koje je objavio Daily Mail glumac ima smrknut izraz na licu, a u ruci drži limenku piva. Mnoge je ovaj prizor zabrinuo jer je poznato da je glumac u prošlosti bio alkoholičar i odvikavao se.

Kako piše In Touch Weekly, glumcu je "dosadilo" i odlučio se razvesti od Dženifer Lopez (Jennifer), a navodno se već i iselio iz kuće koju dijele. Potvrdio im je to izvor blizak paru. "Gotovo je, razvest će se, a ovaj put Bena ne treba kriviti za to", tvrdi insajder.