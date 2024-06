U jeku drame oko razvoda Toni Bijelić spakovao kofere i otišao: Pokazao je gdje se nalazi i šta radi

Toni se od razvoda rijetko oglašavao i pojavljivao u medijima, a sada je na svom profilu na Instagramu otrkio gdje je otputovao na odmor. Biznismen je sada odlučio da ode u Italiju. On je objavio sliku sa autoputa, a zatim i kako uživa u kafi. Pozirao je i sa zmijom.

Inače, Dragana je nedavno ponovo progovorila o razvodu sa Bijelićem.

- Jedino što sam imala da kažem ja sam rekla, to je bilo negdje sredinom marta. Poslije toga riječ jednu nisam rekla niti sam bilo šta drugo uradila, nema potrebe za tim. Bila sam spremna na tako neka čudna pisanja i neke čudne naslove. Šta da radim, to tako ide - ispričala je Dragana.

Kako je opisala, najvažnija su joj djeca koju je dobila iz braka, sin Marko i kćerka Manuela.

- Onoliko koliko sam ja mogla da utičem svojom šutnjom, uticala sam. Ne zato što sam to namjerno uradila, nego što sam ja takva osoba. Mislim da su ljudi primjetili da sam potpuno van cijele priče i da jednostavno vodim računa o svojoj djeci. Kao što sam i rekla u svojoj objavi, ostajem vjerna svojoj porodici, vodim računa o tome, volim lijepe stvari. Uživam sa publikom, inače sam osoba koja je prepuna ljubavi i ništa to neće poremetiti niti može da me promijeni. Mogu ljudi da mi urade nešto loše, ja ću uvijek voljeti ljude, ne mogu nikada postati ogorčena žena. Samo mogu sve više da volim - naglasila je pjevačica za "Pink".