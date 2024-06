Šejla Zonić nakon pobjede: Teško su mi pali negativni komentari, na probi sam bila baš loše

Radost, sreća, ali i suze uslijedili su nakon proglašenja pobjednika 17. sezone „Zvezda Granda“.

Pobjednica Šejla Zonić se potpuno slomila na sceni kada je Saša Popović izgovorio njeno ime i kada je shvatila da je ona ponijela laskavu titulu.

Kako je za Grand rekla, prije devet mjeseci se premišljala da li da se prijavi za najgledaniji šou u regionu, a sada ni sama ne može da vjeruje da upravo ona pobjednik 17. sezone.

Puno emocija

-Zbunjena sam, puno je emocija tenutno, ali su sve pozitivne emocije. Čekam da se malo slegne sve, ali sam presretna što sam ispunila svoja očekivanja, ali i očekivanja moje porodice i svih onih koji su glasali za mene - rekla je Šejla Zonić sa suzama u očima u ekskluzivnom intervjuu za Grand.

Na pitanje kakvi su joj planovi nakon pobjede, Šejla je sa osmijehom odgovorila:

-Više nema povratka nazad, sad samo naprijed i jako (smijeh). Idem dalje da snimam svoje pjesme i spotove, da gradim svoju karijeri. Ovo je definitivno bila odskočna daska, stepenica za moj put u nešto mnogo veće.

Uoči finala Šejla Zonić za Grand je rekla da ne želi da pobijedi zahvaljujući organizovanom glasanju, već da želi da trijumfuje samo ukoliko ukoliko region smatra da ona to zaista zaslužuje.

-Smatram da je ovo bila zaslužena pobjeda! Od početka sam vidjela koliku armiju imam iza sebe, osjećala sam da imam oslonac i zaista nije bilo potrebe za tim, nego da sve bude fer-ple j- istakla je novopečena pobjednica „Zvezda Granda“.

Šejla je pred finale osjetila i negativnu stranu popularnosti koju je stekla tokom učešča u takmičenju. U eri društvenih mreža, tik pred finale, Zonić je naišla i na negativne komentare koji su je veoma zaboljeli.

-Iskreno, teško mi je palo to, nije mi to trebalo, ma nikome to nije trebalo. Bilo je stresno samim tim što je finale tu, svi smo ushićeni, hoćemo da damo sve od sebe i da naša publika glasa za nas. Iskreno, to sve me je poljuljalo još na tonskoj probi i bila sam baš loše, ali tu je podrška muža i roditelja, mentorke koja mi je rekla ‘idi i gazi’- priznala je Šejla Zonić.

Veliki koncert

Pobjedu u najgledanijem muzičom takmičenju planira da proslavi velikim koncertom u BiH, kome se neizmerno raduje.

-Nadam se da će biti koncert, trebalo bi da bude, da li Tuzla ili Sanski Most, vidjet ćemo - kroz osmijeh je priznala Šejla.

- Za sada ništa ne spremam za taj koncert, pjevat ću ono što znam, ono što mi srce zna - kazala je.

Kako je za Grand rekla, ne planira da odmara već da odmah iskoristi svojih pet minuta slave.

- Ma nema odmora, idemo odmah jako. Odmor će biti krajem mjeseca, a do tada će neke stvari već da se poslože i da se slegnu utisci. Idemo dalje da radimo, nema stajanja. Sad treba iskoristiti ovaj hajp - poručila je za Grand ne skrivajući da ponosna što je pred njom mnogo nastupa.

- Cijela godina mi je popunjena hvala Bogu, hvala i meni što radim, hvala mom suprugu što timski radimo. Uspjeli smo - poručila je ponosno za kraj razgovora.