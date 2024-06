Ovo je 15 godina stariji brat Jovane Jeremić: Kaže da su kao djeca su gledali smrti u oči, a ona ih je spasila tragedije

Podsjetimo, voditeljica je otkrila jednom prilikom da su ona i njen brat u djetinjstvu bili na ivici smrti.

- Da mogu bacili bi me u septičku jamu, ali bih ja i iz septičke jame našla način da se izvučem. Kad sam bila mala zatvorila sam se sa svojim bratom u vitrinu za piće, tu nemaš vazduha. Počnem da se gušim, imala sam pet godina, to je istina. Moj brat Aca isto je počeo da se guši, isto pet godina. On je krenuo da gubi svijest, ja sam bila svjesna da ćemo da se ugušimo, da je to to - rekla je ona tada u jutarnjem programu i dodala:

- To su ogromne kafanske vitrine, tu se stavlja piće, dihtuje i ne možeš da izađeš. Meni proradi kefalo, sjetim se da ima sudopera koja je povezana i da postoji cijev koja je povezana. Izvukla sam onu cev i kroz slivnik smo on i ja disali pola sata dok nas nisu našli. Ako sam to preživjela, ima da preživim sve ostalo. To je instinkt za preživljavanje. Čovjek uvijek treba da se bori i ne smije da dozvoli da mu bilo šta pomuti um.

Voditeljica iz braka sa Vojislavom ima kćerku Leu.