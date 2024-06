Paris Hilton preživjela pakao u ustanovi za liječenje mladih: "Seksualno su me zlostavljali"

Paris Hilton je pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država govorila o zlostavljanju koje je doživjela u djetinjstvu te je pozvala na modernizaciju programa za brigu o djeci.



Paris je kao tinejdžerka boravila u ustanovi za liječenje mladih.

- Kad sam imala 16 godina, usred noći su me iščupali iz kreveta i prevezli preko državne granice u prvu od četiri ustanove za liječenje mladih. Ti su programi obećavali iscjeljivanje, rast i podršku, ali su mi umjesto toga zabranili da se slobodno krećem ili čak pogledam kroz prozor dvije godine. Dvije godine mi je osoblje prisilno davalo lijekove i seksualno su me zlostavljali. Skidali su me golu, bacali u samicu - prisjetila se traumatičnog iskustva.

Kaže da su njene roditelje Rika i Kejti Hilton potpuno prevarili, lagali i izmanipulirali o tretmanu koji je doživljavala.

- Dakle, možete li samo da zamislite iskustvo mladih koje je država tamo smjestila, a nemaju ljude koji će ih redovito provjeravati - pitala je Paris u Kongresu.

- Ono što sam doživjela je bilo nehumano. Zbog toga imam traume i imat ću ih do kraja života. Razgovarala sam s hiljadama koje su proživjele slično i mislim da je važno poslušati one koji su imali takvo iskustvo. Želim da zahvalim što sjedim pred svima vama koji možete da mi pomognete da napravimo promjene u životima djece koja su u raznim ustanovama. Djeca zaslužuju da odrastu u sigurnim okruženjima usmjerenim na porodice. Neću stati dok djeca u Americi ne budu sigurna - zaključila je Paris Hilton, piše B92.