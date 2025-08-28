Model Ema Mekić: Ne pričam o svojim strahovima

Ime i prezime: Emira Mekić, ali me svi znaju kao Emu.

Datum i mjesto rođenja: 15. oktobar 1992., Bijelo Polje, Crna Gora.

Šta prvo uradite kad se probudite: Sjednem u tišini. Taj prvi trenutak mira na početku dana mi je jako važan.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih estetski hirurg i dalje bih uljepšavala ljude, samo drugim alatima. Ljepota je umjetnost, bez obzira na formu.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prodaja životnog osiguranja. Da budem iskrena, posao koji više ne bih poželjela raditi.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ogledalo. I zbog praktičnosti, višefunkcionalnosti i zbog simbolike – da se sjetim ko sam, čak i kad sve drugo nestane.

Najdraža pjesma: Zavisi od raspoloženja, ali uvijek biram pjesme koje imaju emociju i neku tihu snagu.

Šta gledate na televiziji: Sve što uključuje misteriju, dobru režiju i makar jednog sarkastičnog lika. Volim priče koje ostanu u mislima i kad ekran zamrači.

Šta Vas nervira: Buka i drama bez razloga i posebno površnost kod ljudi.

Najdraži grad: Grad koji diše srcem - Sarajevo.

Najvredniji predmet koji posjedujete: Zvučat će čudno, ali jedan obični kamen neprocjenjiv zbog simbolike, jer je nosio težinu emocije i pažnje.

Čega se plašite: Ne pričam o svojim strahovima, ali, recimo, insekti.

S kim najradije pijete kafu: S onima s kojima mogu pričati bez filtera – ili šutjeti bez pritiska.

Omiljena društvena mreža: Instagram, u posljednje vrijeme i TikTok.

Najdraža boja: Crna – elegantna, jaka i bezvremenska.

Ko Vam je uzor: Ljudi koji znaju ko su, ne boje se grešaka i imaju empatiju.

Najdraži pisac: Gijom Miso (Guillaume Musso) – njegova svaka knjiga je kao razgovor s nekim ko vas već poznaje. Imam ih sve – i svakoj se vraćam.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uvela bih više njege – ne samo kože, već i duše. Jer ljudi koji se osjećaju dobro, čine i druge da se tako osjećaju.

Omiljeni muzičar ili bend: Biram po emociji, ne po imenu. Muzika koju osjetiš dušom, a ne samo u ušima.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Sretna i uspješna” – naslov govori sve što želim i sebi i drugima.

Tim za koji navijate: Trenutno nijedan.

Omiljena narodna izreka: “Ljude ne možemo ničemu poučiti; možemo im samo pomoći da to otkriju u sebi”.

Koje pitanje najviše mrzite: Kada ćeš se udati?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Onaj koji nije savršen, ali zna koliko vrijedi. Volim likove koji griješe, ali rastu.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan i Kina.