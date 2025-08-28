Model Ema Mekić: Ne pričam o svojim strahovima

Ime i prezime: Emira Mekić, ali me svi znaju kao Emu.
Datum i mjesto rođenja: 15. oktobar 1992., Bijelo Polje, Crna Gora.
Šta prvo uradite kad se probudite: Sjednem u tišini. Taj prvi trenutak mira na početku dana mi je jako važan.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih estetski hirurg i dalje bih uljepšavala ljude, samo drugim alatima. Ljepota je umjetnost, bez obzira na formu.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prodaja životnog osiguranja. Da budem iskrena, posao koji više ne bih poželjela raditi.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ogledalo. I zbog praktičnosti, višefunkcionalnosti i zbog simbolike – da se sjetim ko sam, čak i kad sve drugo nestane.
Najdraža pjesma: Zavisi od raspoloženja, ali uvijek biram pjesme koje imaju emociju i neku tihu snagu.
Šta gledate na televiziji: Sve što uključuje misteriju, dobru režiju i makar jednog sarkastičnog lika. Volim priče koje ostanu u mislima i kad ekran zamrači.
Šta Vas nervira: Buka i drama bez razloga i posebno površnost kod ljudi.
Najdraži grad: Grad koji diše srcem - Sarajevo.
Najvredniji predmet koji posjedujete: Zvučat će čudno, ali jedan obični kamen neprocjenjiv zbog simbolike, jer je nosio težinu emocije i pažnje.
Čega se plašite: Ne pričam o svojim strahovima, ali, recimo, insekti.
S kim najradije pijete kafu: S onima s kojima mogu pričati bez filtera – ili šutjeti bez pritiska.
Omiljena društvena mreža: Instagram, u posljednje vrijeme i TikTok.
Najdraža boja: Crna – elegantna, jaka i bezvremenska.
Ko Vam je uzor: Ljudi koji znaju ko su, ne boje se grešaka i imaju empatiju.
Najdraži pisac: Gijom Miso (Guillaume Musso) – njegova svaka knjiga je kao razgovor s nekim ko vas već poznaje. Imam ih sve – i svakoj se vraćam.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uvela bih više njege – ne samo kože, već i duše. Jer ljudi koji se osjećaju dobro, čine i druge da se tako osjećaju.
Omiljeni muzičar ili bend: Biram po emociji, ne po imenu. Muzika koju osjetiš dušom, a ne samo u ušima.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Sretna i uspješna” – naslov govori sve što želim i sebi i drugima.
Tim za koji navijate: Trenutno nijedan.
Omiljena narodna izreka: “Ljude ne možemo ničemu poučiti; možemo im samo pomoći da to otkriju u sebi”.
Koje pitanje najviše mrzite: Kada ćeš se udati?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Onaj koji nije savršen, ali zna koliko vrijedi. Volim likove koji griješe, ali rastu.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan i Kina.