Madalina iz Rumunije ista Sofija Loren

- Sedam je ujutro, noć prije sam bila na zatvaranju festivala u Kanu. Probudila me uz svoj uobičajeni entuzijazam priredivši mi malu predstavu. Kaže 'mogu li da te slikam bez imalo šminke, ikakvih ukrasa, ikakvog nakita, ovako'. Osjećala sam se kao da me udario kamion nakon dvije nedjelje obaveza i mjeseci snimanja... Ali kroz njen objektiv umor postaje plus - napisala je tada uz objavu.

Inače, Madalina je rođena u Rumuniji, a s 15 godina preselila se u Italiju kako bi se bavila manekenstvom. Veliki uspeh postigla je i ulogom u filmu "House of Gucci", u kojem je tumačila Sofiju Loren, iako se pojavila samo na nekoliko sekundi.