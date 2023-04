Blek Čajna se pohvalila doktoratom

Blek Čajna (Blac Chyna) pohvalila se kako je doktorirala ranije ove godine, usred putovanja koje joj je promijenilo život, kako ga je opisala, a na Instagram profilu je objavila fotografiju svog doktorata.

- 17. januara 2023. stekla sam doktorat iz humanističkih nauka na Teološkom sjemeništu i Biblijskom fakultetu u Sacramentu - otkrila je u ponedjeljak te dodala:

- Doktorica Angela Renee White.

Više od 420.000 lajkova

Rijaliti zvijezda svoju je diplomu pokazala pored fotografije svog desetogodišnjeg sina Kinga Karia (Caira), kojeg ima s bivšim partnerom Tajgom (Tygom), i šestogodišnje kćerke Drim (Dream), koju ima s bivšim partnerom Robom Kardašijanom (Kardashianom), a njena objava prikupila je više od 420 hiljada lajkova.

Podsjetimo, 34-godišnjakinja se nedavno podvrgla operaciji uklanjanja filera iz lica i silikona iz tijela, a cijeli je proces dokumentirala na društvenim mrežama.

Razne komplikacije

Tada je mladim ženama poručila da se ne podvrgavaju estetskim operacijama i ne stavljaju silikone jer "može doći do raznih komplikacija".

- Dosta mi je, želim da se to sve vidi. Umorna sam od ovog izgleda, to nije uopće lijepo. Ja tako ne izgledam, sve to mi je sasvim promijenilo lice. Prerasla sam to, vrijeme je za promjenu - priznala je.