Kim Kardašijan jedva prekrila grudi

Ona je nedavno u svilenoj haljini kojom je naglasila bujni dekolte privlačila poglede na Paris Fashion Weeku. Srdačno se pozdravila s Dejvidom Bekamom (Davidom Beckhamom), koji je s ostatkom porodice stigao kako bi podržao suprugu.

No, ono što je privuklo pažnju jeste to da je Anna Vintur (Wintour) okrenula glavu u drugom smjeru kada je Kim prošla pored nje. Sjedile su jedna do druge, a Ana je nakon nekog vremena ustala kako bi promijenila mjesto.

Mnogi smatraju da je ovim potezom jasno dala Kim do znanja da je ne podnosi. Snimak je postao popularan na društvenim mrežama.