Na terapiji do kraja života: Sanja Vučić boluje od neizlječive bolesti

Bivša pjevačica grupe “Hurricane” Sanja Vučić ima hašimoto, oboljenje štitne žlijezde, zbog kojeg mora da pije lijekove do kraja života. Sanja već dugo boluje od ove bolesti.

– Nije mi bilo dobro, a nisam znala šta mi je. Osjećala sam hroničan umor, bila sam razdražljiva, neraspoložena, nisam imala energije. Zbog toga sam otišla kod psihijatra i dao mi je antidepresive. Pomislila sam da možda imam problem sa hormonima, pa sam išla i kod ginekologa. Doktorica je posumnjala da je u pitanju hašimoto, jer i ona sama ima tu bolest – pričala je prošle godine Sanja.

– Bolest su mi otkrili prije tri godine. Radila sam analize hormona štitne žlijezde, išla sam na ultrazvuk i tada su mi potvrdili da je u pitanju hašimoto tireoiditis. Rekli su mi da ću piti lijekove najverovatnije do kraja života. To mi je teško palo, pa mi se dešavalo da ne mogu da ustanem iz kreveta i stalno sam plakala. Bila mi je suha koža, a primIjetila sam i da dosta dobijam na težini, kao i da teško skidam kilograme. Baš sam se uplašila. Mislila sam da mi se srušio cijeli svijet kada sam shvatila da sam bolesna i da zavisim od jednog lijeka. Teško sam prihvatila sve to, ali sam se vremenom privikla – dodala je ona svojevremeno.