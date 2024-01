Seks-bomba o razvodu: Pomogli su mi novinari

Malo više od pola godine nakon razvoda od Džoa Manganijeloa (Joe Manganiello), glumica Sofia Vergara odlučila je otkrtiti šta se dogodilo.

U intervjuu za CBS Sunday Morning priznala je da je očekivala medijski vrtlog koji je nastao kada su u julu 2023. godine u javnost dospjele vijesti o razvodu para, a na pitanje kako je "preživjela" medijsku pažnju glumica je rekla da je uspjela upravo zahvaljujući - novinarima.

- Moram istaći da su novinari bili vrlo ljubazni. Mislila sam da će izmišljati stvari, jer znam kako to obično biva, no samo su na neki način prepričali što se dogodilo, i to je bilo to - objasnila je.

Nakon što je prošla kroz to teško razdoblje, seks-bomba je rekla da je uspjela doista promijeniti svoj fokus. Kako je pojasnila u intervjuu za "People", "nastavila je dalje".