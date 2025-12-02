Indexi i prijatelji" oduševili publiku u Sarajevu

Tradicionalni muzički projekt "Indexi i prijatelji" ponovno je oduševio sarajevsku publiku, održavši spektakularan koncert u Bosanskom kulturnom centru. Pred dupkom punom dvoranom, zvuci legendarne grupe "Indexi" i njihovih prijatelja ispisali su nezaboravnu muzičku večer, koja je bila nagrađena ovacijama i gromoglasnim aplauzima.

Na sceni su se smjenjivale brojne zvijezde, među kojima su bili Dado Topić, Vlatko Stefanovski, Saša Lošić Loša, Vlado Kalember, Goran Karan, Dejan Cukić, Kiki Lesendrić, Seid Memić Vajta, Zoran Predin, Nermin Puškar, Muhamed Fazlagić Fazla, Saša Dragaš, Giuliano, Aida Mušanović - Arsić, Amel Ćurić, Željka Katavić - Pilj, Dino Suljić, kao i muzičari "Indexa" Fadil Redžić, Neno Jurin, Peco Petej, Ranko Rihtman, Sinan Alimanović, te Ivan Kukić i Dino Mangafić.

Više od dva sata trajala je muzička čarolija koja je publici pružila hitove koji su obilježili živote generacija. Pjesme poput “Sanjam”, “Plima”, “Balada”, “Da sam ja netko”, “Bacila je sve niz rijeku” i mnoge druge, odzvanjale su dvoranom, a publika je svaku stihu pjevala uglas sa izvođačima. Emocije su preplavile prostor, a suze mnogih nisu mogle biti sakrivene.

Jedan od oduševljenih posjetilaca komentirao je: "Imao sam osjećaj kao da su Davorin i Bodo tu, kao da ćemo svakog trenutka čuti onu legendarnu: "Da ti pjevač nešto kaže". Kad bi oni ovo vidjeli... "Indexi" su bili veliki, a ovaj projekt na najbolji način čuva sjećanje i uspomenu na njih.”

Idejni tvorac i producent projekta, Tomislav Kašljević, izrazio je zadovoljstvo nakon koncerta: "Srce mi je puno kad vidim publiku kako uživa i kako je sretna. Ovaj projekt traje od 2006. godine, a iza njega stoji ljubav – ona je pokretač svega."

Mini turneja "Indexi i prijatelji" nastavlja se 2. decembra u Zagrebu, u dvorani "Vatroslav Lisinski", dok će se 3. decembra koncert završiti u Beogradu, u Sava Centru.