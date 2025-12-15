Muzičar Faruk Selimović: Ne plašim se baš ničega

Ime i prezime: Faruk Selimović.

Datum i mjesto rođenja: 22. novembar 1972., Banja Luka.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pijem kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pilot.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Branje korova u poljoprivredi.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Gitara.

Najdraža pjesma: „Little wing“, Džimi Hendriks (Jimmy Hendrix).

Šta gledate na televiziji: Muzičke emisije.

Šta Vas nervira: Laž.

Najdraži grad: Banja Luka.

Najbolji poklon koji ste dobili: Gitara.

Čega se plašite: Ničega se ne plašim.

S kim najradije pijete kafu: S mamom.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Džimi Hendriks (Jimmy Hendrix).

Najdraži pisac: Meša Selimović.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Završio sve ratove.

Omiljeni muzičar ili bend: Alpaka.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Derviš i smrt“.

Tim za koji navijate: Muhamed i ja, Alpaka tim.

Omiljena narodna izreka: „U laži su kratke noge“.

Koje pitanje najviše mrzite: Koja mi je najdraža pjesma, pošto ih ima dosta.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Džejms Bond (James).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Bahame.