Muzičar Faruk Selimović: Ne plašim se baš ničega

Ime i prezime: Faruk Selimović.
Datum i mjesto rođenja: 22. novembar 1972., Banja Luka.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pijem kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pilot.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Branje korova u poljoprivredi.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Gitara.
Najdraža pjesma: „Little wing“, Džimi Hendriks (Jimmy Hendrix).
Šta gledate na televiziji: Muzičke emisije.
Šta Vas nervira: Laž.
Najdraži grad: Banja Luka.
Najbolji poklon koji ste dobili: Gitara.
Čega se plašite: Ničega se ne plašim.
S kim najradije pijete kafu: S mamom.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Džimi Hendriks (Jimmy Hendrix).
Najdraži pisac: Meša Selimović.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Završio sve ratove.
Omiljeni muzičar ili bend: Alpaka.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Derviš i smrt“.
Tim za koji navijate: Muhamed i ja, Alpaka tim.
Omiljena narodna izreka: „U laži su kratke noge“.
Koje pitanje najviše mrzite: Koja mi je najdraža pjesma, pošto ih ima dosta.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Džejms Bond (James).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Bahame.