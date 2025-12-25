Emina o odnosu sa Sašom Kovačevićem: "Šta mu je problem"

Pjevačica Emina Jahović održala je treći koncert ove godine u Sava centru, a nakon završetka spektakla otvoreno je govorila o planovima, privatnom životu i odnosima sa kolegama, posebno sa Sašom Kovačevićem.

Emina je otkrila da je naredni veliki korak već isplaniran i da publiku očekuje još veći projekat:

– Odlučili smo da sve iz Sava centra prenesemo u Arenu, uključiće se veliki tim ljudi, biće nešto nevjerovatno. Nadam se da će ljudi biti zadovoljni. Arena mi je odavno cilj, pa, eto, sljedeće godine smo tu – rekla je Emina Jahović.

– Ja sam se skoro i preselila u Beograd! Dosta sam ovdje oko koncerata, a djeca su dobro, porasli su. Sinovi su sretni što sam se vratila na scenu. 15. januara, na moj rođendan, stiže nova pjesma „Krune“, koju sam napisala u ovom periodu – dodala je.

Pjevačica nije krila zadovoljstvo zbog podrške koleginica koje su bile u publici:

– Večeras su bile Tea, Aleksandra Prijović, Marija Mikić, mnogo mi je drago da su došle da me podrže. Kad one zaplaču, to je ono pravo. Tea je predivna, ona ima nevjerovatan vajb, a Aleksandra ima sjajan glas i držanje – istakla je Emina.

Govoreći o tremi i očekivanjima, poručila je da je sada sigurnija nego ikada:

– Ima manje treme sada. Što se više radi, to je bolje. U Areni će biti spektakl, to mogu da potpišem – rekla je, pa progovorila o željama:

– Sebi želim ljubav, naravno da želim. Zdravlje, naravno, da smo živi i zdravi – istakla je.

Osvrnula se i na odnos sa Sašom Kovačevićem:

– Ja stvarno ne znam šta je to, šta se dešava, šta mu je problem, da li su to mediji, nešto… Ja sam njega zvala za koncert, rekao je da ima isti dan koncert kod kume Ivane Selakov, ja stvarno ne znam šta je tu posredi – navela je Emina.

Na kraju je istakla da, iako dugo živi u Istanbulu, nema ambiciju da pjeva na turskom jeziku:

– Ne zanima me da pjevam na turskom, hoću da pjevam na našem jeziku. Ne mogu da pjevam na turskom jer taj jezik ne osjećam – rekla je pjevačica.