Pjevač Asim Brkan: Nervira me licemjerstvo

Ime i prezime: Asim Brkan.

Datum i mjesto rođenja: 28. oktobar 1954., Mostar.

Šta prvo uradite kad se probudite: Umijem se.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Turistički vodič.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Turistički vodič.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Azrinu pitu.

Najdraža pjesma: „Jesen u mom sokaku“.

Šta gledate na televiziji: Isključivo sport.

Šta Vas nervira: Licemjerstvo.

Najdraži grad: Mostar i Tuzla dijele prvo mjesto.

Najbolji poklon koji ste dobili: Prvi bicikl u djetinjstvu.

Čega se plašite: Pasa.

S kim najradije pijete kafu: S drugom Tuzlakom Bedrijom.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Boja Neretve.

Ko Vam je uzor: Dževad Karahasan.

Najdraži pisac: Abdulah Sidran.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ukinuo oružje.

Omiljeni muzičar ili bend: Bajaga.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Knjiga o Tomi Zdravkoviću.

Tim za koji navijate: Barselona.

Omiljena narodna izreka: „Bolje biti pijan nego star“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kakva je situacija?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Paja Čutura.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Maleziju.