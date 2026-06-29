Pjevač Asim Brkan: Nervira me licemjerstvo

Ime i prezime: Asim Brkan.
Datum i mjesto rođenja: 28. oktobar 1954., Mostar.
Šta prvo uradite kad se probudite: Umijem se.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Turistički vodič.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Turistički vodič.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Azrinu pitu.
Najdraža pjesma: „Jesen u mom sokaku“.
Šta gledate na televiziji: Isključivo sport.
Šta Vas nervira: Licemjerstvo.
Najdraži grad: Mostar i Tuzla dijele prvo mjesto.
Najbolji poklon koji ste dobili: Prvi bicikl u djetinjstvu.
Čega se plašite: Pasa.
S kim najradije pijete kafu: S drugom Tuzlakom Bedrijom.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Boja Neretve.
Ko Vam je uzor: Dževad Karahasan.
Najdraži pisac: Abdulah Sidran.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ukinuo oružje.
Omiljeni muzičar ili bend: Bajaga.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Knjiga o Tomi Zdravkoviću.
Tim za koji navijate: Barselona.
Omiljena narodna izreka: „Bolje biti pijan nego star“.
Koje pitanje najviše mrzite: Kakva je situacija?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Paja Čutura.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Maleziju.