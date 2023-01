U2 su objavili stare pjesme u novom ruhu

"Songs Of Surrender" izdanje je sastavljeno od 40 najvećih pjesama iz kataloga planetarno poznate grupe U2, koje su ponovo snimljene i osmišljene u novom ruhu. To su sada najavili Island Records i Interscope (Universal Music Group).

Ovaj album rezultat je studijskih sesija iz protekle dvije godine, a u cijelosti će biti objavljen 17. ožujka. Otkrivena je i prva pjesma - "Pride (In The Name Of Love)", koja je u novom ruhu dostupna na svim glazbenim platformama.

"Songs Of Surrender" osmislio je i producirao gitarist grupe The Edge, a na njemu su uvrštene neke od najslavnijih pjesama iz više od 40 godina karijere benda, uključujući "With Or Without You", "One", "Beautiful Day", "Sunday Bloody Sunday" i "Invisible". Zahvaljujući glazbenoj reinterpretaciji i novim aranžmanima, pjesme će biti objavljene kao posve nove snimke, a u ponekima je došlo do izmjena i u tekstu.

- Muzika vam omogućuje da putujete kroz vrijeme, htjeli smo prenijeti svoje stare pjesme u današnje vrijeme i dati im “duh 21. stoljeća” - otkrio je The Edge.