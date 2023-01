Koncert je održan u novom hotelu Atlantis The Royal. Na sceni se pojavila i Bijonsina kćerka Blu Ajvi (Blue Ivy), dok su je iz publike pratili suprug Džej-Z a u i roditelji Tina i Metju Nouls (Matthew Knowles).

Svjetska zvijezda Bijonse je nakon pet godina pauze održala jednosatni koncert u Dubaiju za vrtoglavih 24 miliona dolara. Uprkos tome što je prisutnima bilo striktno zabranjeno da objavljuju snimke i fotografije, one su se ubrzo počele širiti društvenim mrežama.

Nastup je započela pjesmom "At Last" legendarne Ete Džejms (Etta James), a zatim su uslijedili njeni hitovi "Beautiful Liar", "Halo", "Crazy in Love" i drugi.

Podsjećamo, ona je u julu prošle godine objavila album "Renaissance".