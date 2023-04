Memoari Britni Spirs potrest će svijet: Konačno će ispričati svoju životnu priču

Početkom prošle godine najavljeno je da Britni Spirs (Britney Spears) planira da objavi memoare u kojima će konačno ispričati “svoju životnu priču iz svog ugla”. Kako svjetski mediji prenose, knjiga je gotovo završena i uskoro bi mogla da se nađe u knjižarama širom svijeta, prognoze su da će to biti na jesen, prenosi Page Six.



Priča o trijumfu

Britni Spirs završava brutalno iskrene memoare i to će potresti svijet.

- Britnina knjiga je priča o trijumfu. Pokrivaće njene najugroženije trenutke, njeno djetinjstvo, kada je bila djevojčica sa velikim snovima, njen raskid sa Džastinom Timberlejkom (Justin Timberlake), trenutak kada je obrijala glavu i njenu borbu sa porodicom koja je do nedavno imala starateljstvo nad njom - rekao je izvor za pomenute medije i dodao da se sprema da potrese svijet.

- Ona u potpunosti pobjeđuje na ovim stranicama. Ova knjiga će… potresti svijet – dodaje isti izvor.

Britni je sa izdavačkom kućnom sklopila ugovor koji je vrijedan 15 miliona, ekskluzivno prenosi Page Six. Sama Spirs je na društvenim mrežama nagovijestila kako želi da je ova knjiga pokaže kao nekoga ko je preživio.

Naporan rad

- Zaljubljena sam u život koji sam sebi izgradila. Trebalo bi da budem, poslije sveg napornog rada koji sam imala da bih se oslobodila očevog kontrolisanja. Ova nova stečena nezavisnost daje mi snagu svakog dana i sposobnost da ostanem fokusirana, neustrašiva i iskreno samo da budem dobra osoba - iskrena je bila Spirs u nedavnoj objavi na Instagramu i dotakla se knjige:

- Nemam porodicu koja me cijeni ili poštuje… Uopšte. To je najteži dio za mene, to je nešto što vjerovatno nikada neću moći da prebolim. Kada objavljujem u tim trenucima, samo želim da govorim iz srca jer mi je izuzetno teško. Napisala sam tri različite verzije svoje knjige i imala mnogo terapije kroz proces – rekla je Spirs.