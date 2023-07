Najveća pop zvijezda današnjice dobila kaznu zbog smeća ispred kuće

Najveća pop zvijezda današnjice Tejlor Svift (Taylor Swift) dobila je kaznu u iznosu od 3.010 dolara zbog smeća koje je ostavljeno ispred njenog doma u Njujorku.

32 novčane kazne

Kako pišu strani mediji, dobila je 32 novčane kazne jer nije održavala dio ispred svog doma čistim.

Novčane kazne dobivene su između januara 2018. i januara 2023. godine, a do njih je došao "New York Post". Inspektori su svratili do njenog doma u Njujorku i nisu bili zadovoljni prljavim pločnicima i nepravilnim odlaganjem smeća.

Opušci, salavete, boce...

Pišu da je pločnik bio pun novina, boca, kartona i salveta te da je bilo nekoliko bačenih opušaka.

Pjevačica se žalila na kazne te su joj od ukupne sume skinuli 200 dolara. No njene košije nisu zadovoljni kako Tejlor održava pločnik ispred svoje rezidencije.