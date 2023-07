Haris Džinović za "Avaz" nakon što mu je otkazan koncert u Hrvatskoj: To me ne zanima

View this post on Instagram

Mišljenja smo da su u ovim zakulisnim političkim igrama, koje ostavljaju jako ružnu sliku o svima nama kao domaćinima, iskorišteni i cijenjeni branitelji. Nadalje, cilj ovog projekta je zabava, širenje prijateljstava te promocija Hrvatske kao destinacije koja sve svoje goste prima na isti način, bez obzira na porijeklo, vjeru ili bilo kakvu drugu osnovu. Zahvaljujemo svima koji su otočić posjetili dosad i bili dio čarobne zabave - istakli su organizatori.

Kako piše „Slobodna Dalmacija“, među otkazanima su koncerti Jelene Karleuše i Harisa Džinovića.

Nema veze

- Koncert je koncert, može svako da otkaže iz bilo kojih razloga. Tako da ne bih ništa komentarisao, uopće me to ne zanima. Otkazali koncert, otkazali... Šta ću ja, ne sviđa im se i to je to. Ne sviđa im se Haris Džinović, nema veze, neka ga ne zovu. One koji im se sviđaju neka ih zovu – kratko je kazao Džinović za „Avaz“.