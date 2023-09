Najmračniji jugoslovenski muzičar: Ubio je čovjeka na koncertu, a njegova smrt i danas je misterija

- Došao sam s njim ljudski popričati jer mi je maltretirao brata. Mislio sam da će ga taj teatar moj, dar govora, malo umiriti. Pozvao me da zajedno popijemo pivu, bilo mi je drago, mislio sam da je sve riješeno. Na trenutak sam okrenuo glavu da vidim Meri Cetinić, a kad sam se okrenuo prema njemu, udario me šakom u nos. Dogodio mi se trenutak totalnog afekta, kad instinkt jedino radi, za samoodržanjem kao kod životinja. Ja se sjećam da sam izvadio taj nož iz kaputa i znam da sam skočio na njega kao tigar neki, ali ne sjećam se uopće da sam ga ubo. To ne znam, to je trajalo par sekundi samo,, ispričao je Čuljak i dodao da je to bio jedini put u njegovu životu kad se dogodilo da je izgubio kontrolu.

Imao je i psihičkih problema pa je krajem 70-ih zatražio i ljekarsku pomoć psihijatra, ali, čini se, to je bilo više zato da eskivira vojsku budući je u to vrijeme bilo uobičajeno da mladi traže načine kako izbjeći da ti država upropasti godinu ili godinu i pol života - neki bi pojeli sirovi krompir, neki bi otišli u "ludnicu". U to vrijeme nastupa pod imenom Kečer II, a 1979. se priključuje vinkovačkom bendu Pogreb X. Postao je poznat po tome što bi se na koncertu rezao žiletom i pri tom je govorio da ga ništa ne boli. Govorio je da želi šokirati publiku i u tome je uspijevao jer je malo koga na koncertima ostavljao ravnodušnim.

Završno poglavlje: Rat

Početkom rata u Slavoniji pridružuje se dragovoljcima i odlazi na bojište. U kratkom periodu koji je tamo proveo nastale su brojne legende o Satanu Panonskom koje kruže i danas. Priče o njegovoj okrutnosti podgrijao je i intervju koji je dao Globusu gdje je ispričao kako ubija zarobljenike.

- Ako izvršavam ubojstvo, žrtvi nikada ne kažem: 'Ideš na strijeljanje.' Uvijek mu kažem da ide na razmjenu. Navučem mu kapuljaču i kažem: 'Budi tiho, sad će tvoji. Eno ih, čuju se...' I kad se nađemo u kukuruzu, šumi, ispalim kratki rafal u srce. Uradim to ubojstvo, ispričao je Satan u novembru 1991.

Već je u idućem intervjuu to porekao i tvrdio da se samo šalio.

- Nije to dobro, ja sam puno dao Hrvatskoj, a sad se oni bave pitanjem je li neko ubio četnika ili nije. Rat je, a ne smiješ ubiti čovjeka! Ja sam se prošli put šalio kad sam u Globusu izjavio da vršim likvidacije. To sam rekao samo zato da dam podršku našem narodu. Šalio sam se i evo sad se demantiram, izjavio je Satan.

Ove izjave, ali i album koji je snimio u ratu, objavljen nakon njegove smrti pod nazivom "Kako je panker branio Hrvatsku", pokazuju značajnu promjenu Satanove filozofije. Od osobe koja se predstavljala kao "punker po nacionalnosti" postao je osoba koja poziva na klanje i govori o ubijanju četnika. Brojni njegovi obožavatelji teško prihvaćaju činjenicu da je njihov idol doživio toliki preokret te postoje priče da je bio prisiljen snimiti taj album, da je nastao kao izrugivanje, ili da je kombinacija lijekova i alkohola (koju je i sam priznavao) utjecala na njegovo ponašanje.

Ko je ubio Satana Panonskog?

Satan Panonski poginuo je 27. januara 1992. u Vinkovcima, a okolnosti njegove smrti nikad nisu službeno potvrđene, što je dalo plodno tlo za razne mitove i teorije zavjere. Pričalo se da je poginuo od srpskog snajpera, da su ga ubili pripadnici vlastite čete, da su ga htjeli ukloniti jer je previše govorio, da se sam ubio, da je poginuo nesretnim slučajem, a jedna od najluđih priča o njegovoj smrti je ona da je jurišao na tenk naoružan sabljom.

Najvjerojatnija je ipak priča o nesretnom slučaju u koju vjeruje i njegov brat Vlado Čuljak.

- Ne vjerujem da ga je netko od saboraca ubio jer su ga voljeli i sa svima je bio dobar, ko je od njega zatražio pomoć, dobio ju je. Ivica se nikada ne bi sam ubio, u to sam siguran jer dobro sam ga poznavao. Mislim da se poskliznuo izlazeći iz automobila i automatska puška je opalila. Bio je to nesretan slučaj. Došao sam u mrtvačnicu kada su ga dovezli i vidio sam ulaznu ranu ispod brade kraj grla i izlaznu na tjemenu. Dan prije smo se sreli u Vinkovcima u jednom kafiću, ali ništa nije naslućivalo da nam je to zadnji susret, ispričao je on svojevremeno za Glas Slavonije.

Sličnu stvar ispričao je i Vladimir Soldo iz benda Pogreb X koji tvrdi da je priču čuo od čovjeka koji je, navodno, bio sa Satanom u posljednjim trenucima njegova života.

- Ratno doba je bilo, uzbune stalno na sve strane, granate padaju, zima je bila, sve mrak okolo. I sad oni krenuli iz tog kafića prema tržnici i snijeg je bio i ona dugačka klizanka, otprilike 10 metara. I sad kako je bila mjesečina, vidi on tu klizanku, a tad je imao onu pušku Šokicu, tako se zvala. To je bila neka hrvatska proizvodnja, a kod tih pušaka je navodno kočnica bila jako loša i nekad je radila, a nekad nije. Znači, tako mi sve priča dečko koji je s njim bio. I samo mu je rekao: 'Joj, gledaj ovaj spektakl!' i zaletio se na tu klizanku i padne i čuješ BUM. I došao on do njega, leži on dolje, kraj usta krv. Kaže, poznavajući Kečera, nešto je smislio. Ili je stavio kurton u usta s krvi pa ga samo pregrizao da njega zajebe malo. Kaže on: 'Daj ustaj! Šta foliraš, koji ti je kurac?' i ne mrda se ništa. I uđe on u prvu kuću i došla hitna i navodno su ustanovili da mu je negdje ispod vrata ušao metak i izašao na vrhu glave. Kako je imao pušku, ta puška je opalila i metak je dolje ušao i gore izašao. I navodno je živio još otprilike dva sata u bolnici i onda je umro", zaključuje Soldo.