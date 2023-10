Ova pjevačica je Halidu Bešliću promijenila život: Tada je Beograd pričao o meni

Pjevač Halid Bešlić već godinama važi za veliku zvijezdu na prostoru Balkana, a neke od njegovih pjesmama ostale su hitovi za sva vremena. Malo ko zna da je pjevač na samom početku karijere imao veliku pomoć kolegice koja ga je pozvala na jedan koncert koji mu je promijenio život.

Halid ne krije da je u Beogradu postao zvijezda kada je kao gost nastupio na koncertu Hanke Paldum, a od tog momenta je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom.

- Prvi moj nastup u Beogradu bio je u „Domu Sindikata“, to je za pjevače bio Olimp, a meni se posrećilo, prvo pa muško. To je sve zahvaljujući Hanki, nisam ja pjevao jer sam tako došao tu, to je bio njen koncert, pozvala me je da pjevam kao gost – rekao je on u jednoj emisiji.