Mirza Pandur za "Avaz": Slijedim put svog rahmetli dede

Mirza Pandur iz Sarajeva je svojim prvim nastupom u "Zvezdama Granda" žiri naprosto bacio na koljena te je s pravom dobio nevjerovatnih sedam glasova. Zahvaljujući pjesmama koje je izveo - "Niko me nema" Adila Maksutovića i "Ako me pogledaš u oči" Toše Proeskog - Mirza je samo jednim pojavljivanjem skrenuo pažnju na sebe, a mnogi ga već vide u finalu.

- Upoznali smo se sasvim slučajno, putem videopoziva. Bio sam na proslavi rođendana naše zajedničke prijateljice Lajle Torlak. U jednom momentu, Lajla okreće telefon prema meni, na ekranu vidim dobro poznato lice, pa zapjevah: “... U nedjelju, kad se tuga odmara…”, na to se Marija obraća Lajli, u svom stilu: “Daj malom broj, nek mi se javi.” Tako je i bilo. Bile su dovoljne dvije Marijine rečenice da me uvjeri kako je to ispravan korak za mene. Evo me sad tu i trudim se opravdati njeno povjerenje – kaže Mirza.

Mirza Pandur potječe iz muzičke porodice. Njegov dedo je, naime, bio čuveni interpretator narodne muzike Edin Pandur, koji je obilježio jednu eru bh. muzičke scene.

Muzička porodica

- Imao sam sreću da se rodim u porodici koja muziku voli i njeguje. Moj dedo, rahmetli Edin Pandur, legenda bosanskohercegovačke muzičke scene, zaslužan je što ja danas nemam tremu. Bio je ogromna figura u mom muzičkom odgoju i na tome sam mu vječno zahvalan. Ipak, nije on jedini „krivac“ što sam rođen s muzikom u sebi. I mamini roditelji su pjevali, onako sevdalijski, da ti se pamet okrene. I moja nana, Edinova žena, pjeva. I to sopran. Otac, amidža, baritoni za poželjeti.

- Mamu još nagovaramo da pusti glas, brat je rođen za perkusije, a moj biser, moja sestra, ona ne pjeva. Ona mi natenane kida dušu, dio po dio, s merakom. Zamislite naša slavlja, dok su svi bili na okupu, pa se zapjeva u petoglasju. To je moje bogatstvo i zbog njih sam danas ovo što jesam – govori nam Mirza.