Pecikoza o izjavi Karić za "Avaz": Bilo šta što ne dira duh i dignitet grada Sarajeva ne treba zabranjivati

Uz ovacije publike, sinoć je završen prvi od tri koncerta Aleksandre Prijović u krcatoj dvorani Zetra u Sarajevu. Povodom njenog koncerta, jučer se oglasila i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

- Kao gradonačelnica Sarajeva nemam ovlaštenja da zabranim ili odobrim održavanje koncerata i nastupa u gradu, ali zato vi, moji sugrađani, imate pravo da odlučite da li ćete ići ili ne! Grad Sarajevo nema iste nadležnosti kao većina bh. gradova, nažalost mnogo su manje! Ne upravljamo dvoranama niti dajemo bilo kakve saglasnosti za koncerte ili izvođače koji nastupaju. Svako ima pravo izbora - napisala je Karić na X-u.

Za "Avazov" portal njenu objavu prokomentarisao je čuveni bh. proslavljeni tekstopisac Fahrudin Pecikoza.

- Gradonačelnik se, prije svega, ne bira direktno u Sarajevu, u Sarajevu se gradonačelnik postavlja. Ako bi se nekada birao, volio bih da gradonačelnik ima veća ovlaštenja. Što se tiče zabrana, bilo šta što ne dira duh i dignitet grada Sarajeva, ne treba zabranjivati. Ta djevojka samo pjeva i njen nastup će privuć mnogo ljudi iz cijele BiH, to nije samo gradski događaj. To je jedna ishitrena izjava. Cijenim rad gradonačelnice, fina je i pristojna žena. Vjerovatno je neko pitao, sumnjam da je to izjavila bez povoda. Postoje ljudi kojima se ne sviđa to što radi Aleksandra Prijović. Možda im se ne sviđa to što je iz Beograda, što je još luđe, ali to je njihovo pravo. Ni ja nisam bio na koncertu, ali ne treba pričati o zabranama. Taj kome treba zabraniti koncert, taj i ne dolazi u Sarajevo, neće ni kafu popiti u Sarajevu. Svi ljudi kojima bi se možda trebala zabraniti su davno, sami sebi, stavili zabranu. Onaj koji je čiste duše i svjetla obraza taj će uvijek u Sarajevu pjevati to što pjeva - izjavio je Pecikoza za portal "Avaza".

Drugi koncert Aleksandre Prijović održat će se večeras. Karte za koncert su rasprodate.