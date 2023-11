Džoni Štulić izvrijeđao svoju bivšu djevojku iz Hrvaca

Džoni Štulić na svom je Scribdu izvrijeđao bivšu djevojku Snježanu Banović, s kojom je u vezi bio nekoliko godina. Snježana Banović, hrvatska kazališna redateljica, nedavno je objavila knjigu Kronika sretnih trenutaka - Odlomci iz ludih osamdesetih u kojoj je između ostalog progovorila i o vezi sa Štulićem.

Njega je to očito razbjesnilo pa se bivšoj djevojci obratio u stihovima.

- Niti sam ja ikada spominjao svoje veze u javnosti, pa ne bih ni sada da ne moram, pošto me ne smeta toliko da drugi prave karijeru na meni, koliko ako se pritom služe neistinama da bi sebi, prostor nalazeći, dali na važnosti - piše Štulić i dodaje da "stoji da je za neke stihove imao nju na umu".

- Zabavljalo me, kao, na primjer, putuj kroz život, s velikom (ilirskom) glavom, jer to nije bilo teško za prepoznati, a ima i vrati se u ladicu (a to je već teško prihvatiti)."