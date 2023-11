Ana Širić, medicinska sestra iz Posušja, u posljednjoj emisiji takmičenja "The Voice" na HRT-u oduševila je žiri izvedbom pjesme "If I Can Dream" Elvisa Prislija (Presley).



- Meni si baš bila šarmantna. Oduševila si me koliko si stavila sebe. Bila si odlična - rekao joj je Davor Gobac.



Niz komplimenata uputili su joj i Dino Jelusić, kao i Vanna, a posebno ih je oduševila svojom skromnošću.

Otkrila je da radi kao medicinska sestra u bolnici s teško oboljelima.