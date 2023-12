Selma Bajrami zna zbog čega je krenula hajka na nju: Ja sam kolateralna žrtva

- Muzika me ponijela. Veselila sam se sa svojom publikom. Ne pravdam se, ne mislim da sam napravila nešto loše. Nisam imala namjeru da nekog uvrijedim.

- Prije nekoliko dana nazvao me novinar jednih novina i pitao me šta mislim o tome kako će reagovati narod Srbije kada vidi da pjevam albansku pjesmu i pokazujem orla. Ja nisam ni znala da postoji taj snimak - rekla je Bajrami.

Kazala je kako pretpostavlja da je nekom zasmetala i da joj se zbog toga sve ovo dešava.

- U jednoj emisiji sam morala odreagovati, očito su se neki ljudi našli uvrijeđeni. Ti ljudi koji su vodili emisiju su tražili nešto da me ocrne. Ja sam samo kolateralna šteta i žrtveno janje. Kada sam prvi put otišla u Beograd, pokazala bih to da sam nacionalista.

Ponosna sam na to ko sam. Djed mi je s Kosova. Nikada se toga neću odreći. Ja smatram da je učinjena velika nepravda prema meni. Sigurna sam da će narod shvatiti da je to organizovani linč protiv mene. Žele da me zaustave, jer znaju šta znači kad se ja vratim na scenu - poručila je Selma Bajrami u "Centralnom dnevniku" na Face TV.