Pobjednica "IDJ Showa" Đana Smajo za "Avaz": Moja pobjeda je to što s mnogo ljudi mogu dijeliti svoju muziku

- Prezahvalna sam na količini ljubavi koju sam dobila kroz šou, presretna sam što su me ljudi prepoznali onakvu kakva jesam i što sam svakim nastupom njima htjela dokazati da svu tu ljubav i osjetim i želim uzvratiti svojim izvođenjem – kaže Đana.

Na društvenim mrežama, na kojima je Đana aktivna, često možemo vidjeti i njenu mamu, koja joj je od samog početka velika podrška i pravi primjer roditelja kojeg raduje uspjeh djeteta. Osim toga, Đana je nakon pobjede ispod slike na Instagramu napisala: „Mama, uspila san“, što dodatno naglašava njihovu povezanost.

- Veoma mi je važna podrška porodice. Kroz ovaj cijeli proces, bez obzira na to što nisu mogli biti prisutni uživo, njihova podrška putem poruka i poziva mi je mnogo značila, pogotovo podrška moje mame koja je uz mene oduvijek - kaže Smajo.

S obzirom na to da je Đana ovogodišnja pobjednica šoua, zanimalo nas je da li se potajno nadala pobjedi.

- Nisam očekivala pobjedu, ali mislim da se svatko od nas nadao što boljem plasmanu, pa tako i ja. Sjećam se, kad smo na pozornici stajali finalisti Toma Milovanović, Barbara Popović i ja, da mi je bilo svejedno koga će prozvati, znala sam da bi bilo tko od nas bio zasluženi pobjednik - kaže Smajo.

Ostvarenje sna

Nakon pobjede se ništa drastično nije promijenilo, osim broja ljudi koji podržavaju i prate njen uspjeh.

- Mislim da se za sada ništa toliko nije promijenilo, a ono što i jeste, mislim da nije toliko zbog same pobjede. Promijenio se broj ljudi koji prati moj rad, moju glazbu i to je, zapravo, najveća pobjeda, jer ću sada s njima moći dijeliti glazbu, a to je ostvarenje sna - kaže Smajo.

Đanina nova pjesma „Ljubav“ je hit na društvenim mrežama.

- Presretna sam kako je pjesma prošla i što se ljudima sviđa. Čini mi se da je prikladna za sve uzraste i da se sama poruka pjesme istakla. Drago mi je što je nastao i trend na TikToku, svaki mi uljepša dan - ističe Smajo.

O svojim simpatijama ne pričam, uživam imati i neke dijelove života samo za sebe. Takva sam oduvijek, kaže Smajo.

Najbolji prijatelji

Iako se dosta govori o odnosu Tome i nje, ona je rekla da nisu u vezi.

- Kao što smo već u nekoliko navrata spomenuli, Toma i ja smo najbolji prijatelji i najveća podrška jedno drugom - kaže Smajo.