Haris Džinović se ne želi iseliti iz vile, Melina u vezi sa bogatim biznismenom

Nakon što je kao bomba odjeknula vijest da se Melina i Haris Džinović razvode, otvorila se i pandorina kutija.

Zajednica poznatog para posljednje četiri godine ne funkcionišu kako treba, ali su njih dvoje pokušavali u javnosti održati sliku sretnog braka.

Prema riječima sagovornika Kurira, Melina i Haris imaju privatni, poslovni i emotivno odvojeni život. Štaviše, izvori tvrde da oboje imaju partnere.

Navodno je Melina već neko vrijeme u vezi sa poznatim biznismenom koji gradi luksuzne zgrade u Beogradu, dok je pjevač u avanturama sa gradskim djevojkama.

Što se imovine tiče, dogovor između supružnika jeste da sva imovina pripada gazdi kuće, Harisu, ali da Melina može u njoj uživati dokle god to želi.

Tako da Haris živi u gornjem dijelu rezidencije, dok Melina sa kćerkom u gornjem.

- Željeli su da sakriju od javnosti da se razvode i da svako želi da živi kako smatra da treba. Djeca su im dovoljno velika, razumiju oni situaciju i ne mješaju se u odluke svojih roditelja. Melina ima svoju emotivnu priču, sretna je i zaljubljena, ali to krije. Sa druge strane, Haris je oduvijek bio zavodnik i u društvu lijepih i atraktivnih žena, pa mu ni to što je uveliko u osmoj deceniji ne predstavlja problem. On je Melini jasno stavio do znanja da nema namjeru da se seli, niti da se imovina dijeli, a ona može da uživa koliko god želi dok je u toj kući koju su izgradili skoro - priča porodični prijatelj dobro upućen u razlaz poznatog para.