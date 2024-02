Nijemci moraju mijenjati stih u pjesmi za Eurosong: Koristili su zabranjenu riječ

Isaak, njemački pjevač koji predstavlja Njemačku na ovogodišnjem Eurosongu, u svojoj pjesmi Always On The Run mora mijenjati tekst.

"No one gives a shit about what’s soon to come", stih je koji se treba promijeniti. Naime, prema pravilima direkcije riječ "shit" je među zabranjenima, pa Isaak mora mijenjati ili cijeli stih ili samo tu riječ.

I on se oglasio o toj naredbi. "Pobrinut ćemo se za to, već smo razmišljali o tome, neće biti problema", rekao je Isaak.