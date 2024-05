Ekonomistica objašnjava: Evo kako je Švicarska uspjela dobiti tolike bodove na Eurosongu

Hrvatska ekonomistica Vedrana Pribičević se u statusu na Facebooku osvrnula na ovogodišnji Eurosong i komentirala pobjedu Švicarske koju je predstavljao Nemo s pjesmom "The Code".



- Selekcija talenata selekcijom vratara sudbine. 22 douz points od žirija. Kako su uspjeli dobiti tolike bodove? Jednostavno: napravili su nešto vrlo "švicarski" - they scienced the sh*t out of it. U Švicarskoj se predstavnik bira internim takmičenjem. Ove godine im je ssistem takmičenja pomogao smisliti YouGov, jedna od top kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta" - napisala je.

Nastavila je potom:

"Kako izgleda taj proces? Tri tijela odlučuju o tome ko će biti pobjednik. Prvi je panel domaće publike. Drugi je panel internacionalne publike. Treći je panel bivših sudija Eurosonga, njih skoro 30, iz 20 zemalja. U prethodnim godinama su eksperimentirali sa članovima stručnog žirija - bili su to bivši suci, bivši takmičari ili tekstopisci koji su nastupali na Eurosongu, ali i uspješni profesionalci iz međunarodne glazbene industrije.