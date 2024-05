Nina Badrić iskreno: Bez Boga ni preko ceste

Nina Badrić govorila je o svojoj 30 godina dugoj karijeri, koju je, kaže, izgradila bez ijednog skandala.

- Ne znam jesam li luda ili munjena, što je sa mnom, ali stvarno je tako bilo i tako još uvijek je. Ali stvoriti karijeru samo na temelju pjesama i jednog svog velikog rada i truda uopće nije lako, pogotovo ako si žena. Ali evo me, tu sam još uvijek na svojim nogama i idem dalje. Meni je publika bila obrana i zaštita, možda čak nisu ni svjesni koliko su me puta spasili", rekla je 51-godišnja pjevačica za InMagazin.

Ističe da je veliki borac.



- Što god mi se dešava u životu, ja stisnem zube i nosim to sama. Ne volim to dijeliti s javnošću, nekako je oduvijek moja poslovica bila "radije da me mrze nego da me žale". Ne volim da me ljudi žale, volim da me mrze, neka me mrze, s tim se znam nositi - dodala je.

Otkrila je da joj najveću snagu daje vjera.



- Ja se uvijek držim Boga i uvijek kažem sebi - jednostavno bez Boga niti preko ceste, i to se pokazalo kao moja dobitna kombinacija. Ja sam tu pronašla svog najboljeg prijatelja - zaključila je Badrić.