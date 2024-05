Čuveni roker poginuo u bizarnoj nesreći

On se u skorije vrijeme preselio u Brisel gdje je držao muzičku majstorsku klasu na konzervatorijumu, kao i pravio muziku za film.



Inače, grupa "Train" je osnovana u San Francisku 1993. godine i postigla je uspjeh sa svojim istoimenim debi albumom 1998. godine, producirajući hit pjesmu "Meet Virginia".

Dalji uspjeh su postigli hitom "Drops of Jupiter (Tell me)" sa istoimenog albuma iz 2001. godine.

"Train" je i danas aktivan, a prodao je ukupno više od deset miliona albuma i 30 miliona pjesama širom planete, prenio je Daily Mail.