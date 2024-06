Preminuo legendarni reper: Imao 57 godina

Brother Marquis je rođen u Ročesteru u Njujorku 1966. godine. U tinejdžerskim godinama preselio se u Los Anđeles.

Kasnije se preselio u Majami i pridružio se sastavu "2 Live Crew".

"2 Live Crew" izazvala je kontroverzu zbog svojih seksualno eksplicitnih tekstova i omota albuma.

Njihova najuspešnija pjesma bila je "Me So Horny" iz 1989. sa albuma "As Nasty As They Wanna Be", piše BBC.