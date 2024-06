Bosanac otvoreno pred večerašnje finale "Zvezda Granda": Zna se ko će pobijediti

Dragan Stojković Bosanac nema tremu i ne osjeća pritisak zbog velikog finala „Zvezda Granda“ koje je večeras, 8. juna. Kaže da je veoma rasterećen budući da u svom timu ima veoma dobre pjevače.

Raspoložen i pomalo nestrpljiv da sazna ko će trijumfovati ove sezone, Bosanac je otkrio po čemu će najviše pamtiti sedamnaestu sezonu najgledanijeg muzičkog šoua u regionu.

Ima čak tri kandidata

- Po dugotrajnom, napornom i bespredmetnom nadigravanju sa kandidatima, ali je ljepota bila u tome što smo uspjeli sve da se dogovorimo - rekao je, a potom otkrio da li su takmičari iz njegovog tima bili poslušni tokom prethodnih devet mjeseci.

- Ko će mene slušati više?! Mene u ovim godinama ne sluša ni porodica, a kamoli kandidati! Ne treba tu djecu potcjenjivati, pametniji su oni i bezobrazniji od nas deset puta. Mi se sad samo vadimo na iskustvo, ali i to curi - priznao je Bosanac.

Za razliku od prošle godine, ovoga puta u svom timu ima čak tri kandidata zbog čega je veoma ponosan.

- Možemo da kažemo i da imam više takmičarki, jer Antonija Čerkez vrijedi za dvije - našalio se, a potom otkrio da li očekuje pobjedu.

- Ma ni slučajno! Ja da brojim glasova znao bih da ću pobijediti, ali pošto ja ne brojim zna se ko će pobijediti - kroz smijeh je rekao Stojković.

S obzirom da se sve više pjevačica podvrgava estetskim zahvatima, zanimalo nas je kakav je Bosančev stav po tom pitanju.

- Volio bih da vidim kako to izgleda u originalu. Treba sačuvati originalne snimke, pa da vidimo šta je urađeno. Mislim da masa treba da uradi nove lične karte, to je već za ne prepoznati od ljepote, mada vjerovatno je gadno vidjeti ih kad se probude ujutru. Mladi su i lijepi, ali me čudi da se nekada uljepotavaju i u mladosti, to ne valja. Volio bih da se vrate mlade godine, ali nema šanse. Bože ima li te? Javi se, nemoj me samo još skoro uzimati - našalio se on.

Ispričao je i da li je pod tremom.

- Kakve treme, ima treme da krenem na more! Ja stalno ljetujem na jednom mjestu, a ovaj čovjek koji drži taj hotel je vrlo nervozan, možda ja čak neću biti u finalu, neće finale propasti bez mene, ali ako zakasnim na more, neće biti ljetovanja. Naravno, ovo je sve šala.

Sami da biraju

Generalno, svi kandidati su dobri, divni su i talentovani. Ima i onih koji dobro izgledaju, a manje pjevaju, ali sve to kad se uklopi je zvijezda Granda. Za finale smatram da treba sve sami da biraju i sami se predstavljaju. Da se ja pitam rekao bi im da u finalu pjevaju ono što najviše vole, bez orkestra, izađi i izvoli. Oni sutra treba da sebi obezbjede materijalnu stranu, Grandu ne puno! Šalim se naravno- objasnio je Dragan, a potom otkrio kakvi su mu planovi nakon završetka ove sezone „Zvezda Granda“:

- Ja sam već rasprodat, mada imam par slobodnih vikenda, ali mogu pogledati u svoj notes koji je prebukiran. Molio bih vas da me ne zovete bez velike ponude i značajnog nastupa - rekao je za Grand.