Nikolina Perković o Šejli Zonić: Podmetali su joj loše stvari, dala sam joj nekoliko savjeta uoči finala "Zvezda Granda"

Hrvatska pjevačica Nikolina Perković komentarisala je finale "Zvezda Granda" u kojem je titulu najbolje odnijela Šejla Zonić.

- Zadovoljna sam putem kojim sam išla, postigla sam ono što sam željela, a cilj mi je bio odlazak u finale.

Svi su jako zadovoljni, suprug i djeca, naravno da je njihova prva reakcija bila "Joj, da si bar još jednu pjesmu otpjevala, bilo bi super“. Nema tu zaista nekog žaljenja da oni tuguju, kažu da sam ja njihova pobjednica, sa ili bez boljeg plasmana – rekla je Perković za Grand.



Nikolina ne krije da joj je favorit od samog starta bila upravo pobjednica takmičenja Šejla Zonić, a otkrila je koji joj je savjet dala na dan velikog finala.

- Kada su me pitali ko mi je favorit bio je presjek sa šest kandidata, tu sam u rekla da je ona moj favorit od početka, bio je i Miki, a na kraju se ispostavilo da su oni zauzeli prvo i drugo mjesto.

Šejla je uložila dosta truda, puno toga je lošeg i dobrog proživjela kroz ovo takmičenje. Mislim da smo svi koju smo u finalu to negdje i zaslužili, ali ona najviše. Prije nego što je počelo finale dala sam joj par savjeta, rekla sam joj "Neko to gore vidi sve, sve vidi ono loše što su joj podmetali". Na kraju je dobila veliku nagradu za sve to – istakla je Nikolina.