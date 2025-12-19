Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ELITA

Maja Marinković ostala bez honorara

Operacija uklanjanja silikona iz zadnjice bila je neophodna zbog komplikacija koje su dovele do velikih problema

Ata images

E. A.

19.12.2025

Maja Marinković u emisiji „Gledanje snimaka“ žestoko je zaratila s Danilom Dačom Virijevićem.

Ona je u jednom trenutku ušla u crveno i nasrnula na njega, zbog čega je obezbjeđenje hitno reagovalo.

Veliki šef zbog njenog kršenja najvažnijeg pravila donio je hitnu odluku, zbog čega je Maja kažnjena tromjesečnim honorarom.

Nakon što je nedavno napustila Belu kuću zbog zdravstvenih problema, Maja Marinković se brzo vratila u rijaliti.

Operacija uklanjanja silikona iz zadnjice bila je neophodna zbog komplikacija koje su dovele do velikih problema.

– Hvala ljudi na divnom dočeku, svaka vam čast! Dobro sam, da se zna, desilo se šta se desilo i sad mi slijedi oporavak – rekla je starleta odmah nakon ulaska u Belu kuću.

# MAJA MARINKOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.