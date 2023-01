Zvezdan se "pere" od izdaje Ane, boji se iznošenja "prljavog veša"

Zvezdan Slavnić prepričavao je Sanji Grujić haos koji se desio sa Anom Ćurčić.

- Jesi li je pitao što je ušla? - pitala je Sanja.

- Ne, to tek - odgovorio je on.

- Ja sam je pitala, rekla je da će da i kaže, ali mi nije odgovorila - govorila je Sanja.

- Ja ne bježim od svega, gdje da bježim, pa nisam lud. Ispada da sam je prodao, ali čekaj i ljudi odu u crkvu, zakunu se pred Bogom, pa se raziđu. Ja ne tražim priču. Ja znam da je povrijeđena, sve ću da prihvatim, ali što je došla... Ona kaže 16 puta kako ja nisam normlan, šta radiš sa bolesnikom 15 godina, a znaš ga cijeli život? Meni ovo da se nije desilo bila bi još 15 godina sa mnom. Voliš da te maltretiraju? - nastavio je on.

- Teško Zezdane i tebi i njoj - dodala je Sanja.

- Ovo je njen izbor, moj nije bio. Slomit će se, a pravi se kul. Njena ideja je bila da dođem ovdje, a poslije nemoj to da radiš. Doći će na to da se vadi prljav veš, a ja neću da ga vadim. Neka ona vadi svoj prljav veš. Kad bude krenula za sve ću da kažem da nije tačno i to je to - nastavio je on.