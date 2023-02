Još zabavnija Mercedes E-Klasa stiže tokom ljeta

Kupci se mogu radovati posebno impresivnom iskustvu zabave u novoj E-Klasi. Muzika, igre i strimovanje sadržaja mogu se doživjeti u automobilu skoro svim čulima, poručuju iz Mercedesa.

Zahvaljujući digitalnim inovacijama u unutrašnjosti, E-Klasa je sada inteligentnija, postižući novu dimenziju personalizacije i interakcije. U isto vrijeme, elektronska arhitektura je više vođena softverom, a manje hardverom. Ovo čini osnovu za individualnije ažuriranje unutrašnjih sistema u budućnosti.

Računske funkcije prethodno odvojenih domena odvijaju se u jednom procesoru. Ekrani i MBUX infotejnment sistem tako dijele novi, veoma moćan centralni računar. Ovaj oblik umrežavanja poboljšava performanse, jer se tokovi podataka mogu prenositi znatno brže.

Paket zabave (MBUX Entertainment Plus) bit će dostupan za novu E-Klasu. On uključuje hardver, usluge Mercedes me connect services i paket podataka od drugih provajdera. U zavisnosti od tržišta, koristi se komunikacioni modul sa 5G tehnologijom prenosa. Standard mobilnog telefona 5G omogućava mnogo brže prenose podataka od LTE/UMTS .

Lansiranje E-Klase počinje s modelom limuzine. Prvi modeli serije 214 stići će u evropske prodajne salone tokom ljeta 2023. godine.