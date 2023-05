Rimac Nevera oborila 23 rekorda u jednom danu

Kako ističu iz Rimac Grupe, tokom svog rekordnog dana, Nevera uspjela nadmašiti vlastite službene specifikacije, zabilježivši 0-60 mph za 1,74 sekunde (u usporedbi s 1,85 sekundi). Svi rekordi ubrzanja postignuti su standardnim rolloutom od jedne stope te koristeći cestovne Michelin Cup 2 R gume na normalnom (nepripremljenom) asfaltu.

- Dok sam odrastao, uvijek sam gledao automobile koji su pisali historiju pomičući ljestvicu, impresioniran tehnologijom koju su donijeli na cestu. To je ono što me motivira od prvog dana – razvijati novu tehnologiju koja mijenja ono što je moguće. Danas s ponosom mogu reći da automobil koji smo stvorili može ubrzati do 400 km/h i vratiti se na 0 za manje vremena nego što je bilo potrebno kultnom McLarenu F1 da ubrza do 350 km/h. I ne samo to, već to može činiti uvijek iznova, usput rušeći svaki drugi rekord na pravcu. Kada smo krenuli u razvoj Nevere, naše zadane specifikacije bile su nevjerojatno ambiciozne, a sada smo ih sve uspjeli nadmašiti. Ipak, ono na što sam najviše ponosan je to što ovo nije automobil koji je isključivo dizajniran za pravocrtno ubrzanje. Nevera je potpuno zaokružen hiper automobil: obara rekorde, vozi preko 400 kilometara s jednim punjenjem, puni se od 0-80 posto za manje od 20 minuta i zadivljuje neke od najzahtjevnijih vozača na svijetu - istaknuo je nakon postignutih rekorda Mate Rimac, osnivač Rimac Grupe.