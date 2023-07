Silva odao priznanje Oliveiri: Lijepo je vidjeti kako Čarls sija

Čarls Olivera (Charles) u svojoj karijeri je uspio napraviti nešto što je rijetko kojem borcu pošlo za rukom.

Preokret u karijeri

On je član UFC-a od 2010. godine, a „Do Bronks“ je do 2017. godine upisao 10 pobjeda i čak 8 poraza. S tim omjerom borci najčešće budu natjerani da svoju sreću potraže u nekoj drugoj promociji, ali ne i Oliveira.

Naravno, tome je doprinio i čudesni niz Brazilca od 2018. do 2022. godine. On je bio na omjeru od 11 pobjeda i 0 poraza. Na sve to je bio prvak u jednoj od najnezgodnijih kategorija u UFC-u, tako da nije ni čudo što ga fanovi toliko vole.

Omiljeni borac

Ljubitelji MMA nisu jedini kojima je Oliveira omiljeni borac. Legendarni Anderson Silva je odao priznanje Oliveiri i rekao da su stvari koje je on napravio čudesne. Osim toga, pohvalio je i njegov nesalomivi duh.

- Vrlo je lijepo vidjeti kako Čarls sija, taj dečko radi jako teško, uporan je i vjeruje u sebe više nego bilo ko drugi. Ima odlične trenere, Patino je odličan trener. Ono što je kao borac učinio je nevjerojatno.

Ne postoji bolji kada je u pitanju posvećenost, srce i snaga volje. “Chute Boxe“ (Oliveirin tim, op.a) je takav, a takav je i Čarls. Uvijek ću navijati za njega - rekao je Silva za MMA Fighting, pa nastavio:

- Zaslužuje sve najbolje. Jako je dobar dečko. Niko nije vjerovao u njega, čak ni UFC. On je pokazao zašto je tu gdje je. Kupio je publiku na način na koji niko nije očekivao.

Zaslužuje poštovanje i cijeli Brazil mu plješće. On je naš prvak i moramo ga podržati gdje god ide - dodao je Silva.